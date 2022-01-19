В Петербурге 74-летняя женщина отобрала 600 тысяч у мошенников

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, накануне около четырёх часов дня 74-летняя петербурженка ответила на звонок с незнакомого и как будто «городского» номера. Звонивший представился следователем и огорошил: невестка устроила ДТП, уголовное дело на подходе, спасти может миллион.



Таких денег у женщины не было. Следователь согласился помочь и за 600 тысяч рублей. Через час на пороге квартиры на Кузнецовской появился незнакомец, забрал конверт и, на счастье пенсионерки, решил проверить, не обманула ли та.

