В Петербурге 74-летняя женщина отобрала 600 тысяч у мошенников

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, накануне около четырёх часов дня 74-летняя петербурженка ответила на звонок с незнакомого и как будто «городского» номера. Звонивший представился следователем и огорошил: невестка устроила ДТП, уголовное дело на подходе, спасти может миллион.
Таких денег у женщины не было. Следователь согласился помочь и за 600 тысяч рублей. Через час на пороге квартиры на Кузнецовской появился незнакомец, забрал конверт и, на счастье пенсионерки, решил проверить, не обманула ли та.
Пока считал, петербурженка сообразила, выхватила свои накопления, вытолкала гостя за дверь и тут же позвонила сыну. Тот заверил, что жена в полном порядке, и вместе с матерью обратился в полицию.
Приметы лукавого гостя пенсионерка не запомнила, искать его будут по записям с установленных в доме камер.