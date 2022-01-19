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Россиян начнут тестировать на COVID-19 в Египте

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Власти Египта решили тестировать на коронавирус туристов из России.

«С 22 января всех туристов будут тестировать по прилете в Египет», — сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на оператора «Интурист».

Получившие положительный результат путешественники отправятся на пять дней в карантин.

Египет решил ужесточить правила из-за распространения штамма «омикрон». До этого российских туристов пускали по отрицательному ПЦР-тесту или сертификату о вакцинации «Спутником V».

Осенью прошлого года оперштаб по борьбе с COVID-19 в РФ разрешил рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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