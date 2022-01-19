Россиян начнут тестировать на COVID-19 в Египте

Власти Египта решили тестировать на коронавирус туристов из России.



«С 22 января всех туристов будут тестировать по прилете в Египет», — сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на оператора «Интурист».



Получившие положительный результат путешественники отправятся на пять дней в карантин.



Египет решил ужесточить правила из-за распространения штамма «омикрон». До этого российских туристов пускали по отрицательному ПЦР-тесту или сертификату о вакцинации « Спутником V ».



Осенью прошлого года оперштаб по борьбе с COVID-19 в РФ разрешил рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

