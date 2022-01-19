«Битва титанов» задержала трамваи на перекрестке Малой Балканской и Ярослава Гашека

Крупногабаритный транспорт не смог разъехаться на перекрестке во Фрунзенском районе Петербурга днем 19 января. Автобусу досталось от мусоровоза.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей, в первом часу дня на Малой Балканской улице, у магазина «Окей», столкнулись автобус и мусоровоз Scania, из-за чего движение трамваев по улице Ярослава Гашека оказалось заблокировано в обе стороны. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что мусоровоз при повороте задел задней частью автобус
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что задержка в движении трамваев из-за ДТП составила всего 13 минут — с 12:10 до 12:23.