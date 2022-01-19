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В Роспотребнадзоре сообщили, что точных данных о передаче COVID-19 от хомяков к человеку пока нет

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Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что пока нет точных данных о том, что именно хомяки стали источником заражения COVID-19 сотрудников зоомагазина. Ранее в СМИ появилась информация о том, что органы здравоохранения изучают доказательства передачи инфекции от грызуна к человеку, власти распорядились, чтобы около двух тысяч особей передали для усыпления.

«Тестирование животных проводилось в рамках эпидемиологического исследования, чтобы найти путь передачи инфекции, которую обнаружили у работника магазина. Позже заражение подтвердилось еще у двух сотрудников, которые ухаживали за грызунами. Но окончательных данных, что именно эти животные являются основным и единственным источником заражения, пока нет. Поэтому, хоть все это и тревожно звучит, паниковать не стоит», — цитирует специалиста 19 января РИА Новости.

По словам Провоторовой, во время пандемии животных уже не раз уничтожали. Некоторые ветеринары рассказывали, что хозяева собак приносили им питомцев на усыпление из-за страха заразиться от питомца коронавирусом. Кроме того, она получила сообщения о массовом истреблении норок в Дании.

Накануне, 18 января, «Фонтанка» писала, что, по сведениям издания South China Morning Post, сотрудница зоомагазина в Гонконге могла подхватить штамм «дельта» от хомяка, привезенного из-за рубежа. Завезенная вариация характерна для Европы и Пакистана.

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Комментарии (7)

Типичный Димон
Фуххх, прям отпустило... Спасибо, Роспотребнадзор!
SERGEY111
Ну хоть что то полезное сегодня в новостях - теперь можно спокойно 4-х хомяков покупать .
mikkola2008
У меня дома хомяк, но он со своими не общается.
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