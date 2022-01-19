В Роспотребнадзоре сообщили, что точных данных о передаче COVID-19 от хомяков к человеку пока нет

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что пока нет точных данных о том, что именно хомяки стали источником заражения COVID-19 сотрудников зоомагазина. Ранее в СМИ появилась информация о том, что органы здравоохранения изучают доказательства передачи инфекции от грызуна к человеку, власти распорядились, чтобы около двух тысяч особей передали для усыпления.



«Тестирование животных проводилось в рамках эпидемиологического исследования, чтобы найти путь передачи инфекции, которую обнаружили у работника магазина. Позже заражение подтвердилось еще у двух сотрудников, которые ухаживали за грызунами. Но окончательных данных, что именно эти животные являются основным и единственным источником заражения, пока нет. Поэтому, хоть все это и тревожно звучит, паниковать не стоит», — цитирует специалиста 19 января РИА Новости.

