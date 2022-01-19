«Метр едем, два стоим». Загадочная пробка остановила движение на Софийской улице

Неожиданный транспортный коллапс случился утром 19 января во Фрунзенском районе Петербурга. Одна из крупных улиц по неизвестной причине встала в плотной пробке на пару километров.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», Софийская улица стоит в глухой пробке от КАД в сторону проспекта Славы. «Метр едем, два стоим», — пишет участник группы Дмитрий. Судя по фото, легковые машины еще могут свернуть и выбраться из затора, а вот грузовики оказались в ловушке.
По данным «Яндекс.Пробок», длина затора уже превышает 2 километра, но пометок о ДТП, сломавшихся светофорах или еще каких-то ЧП на карте нет. Причина пробки пока неясна. Также затруднено движение по проспекту Александровской Фермы со стороны улицы Бабушкина, особенно плотная пробка от железной дороги до Софийской. В сторону КАД по Софийской наблюдается затруднение перед перекрестком с улицей Димитрова.