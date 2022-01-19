На севере Петербурга задержали мужчину, который закрыл в квартире возлюбленную и бил три дня

В Выборгском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в домашнем насилии. Возбуждено дело по статье «Покушение на убийство».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, об избитой до полусмерти женщине в квартире на улице Федора Абрамова в полиции узнали накануне около двух ночи от врачей горбольницы
Медикам женщина сообщила, что её несколько дней бил гражданский муж.
Полицейские задержали в квартире, из которой госпитализировали избитую, ранее судимого 36-летнего жителя Татарстана. По предварительной информации, он с 15 января регулярно избивал женщину.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).