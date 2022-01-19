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На севере Петербурга задержали мужчину, который закрыл в квартире возлюбленную и бил три дня

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В Выборгском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в домашнем насилии. Возбуждено дело по статье «Покушение на убийство».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, об избитой до полусмерти женщине в квартире на улице Федора Абрамова в полиции узнали накануне около двух ночи от врачей горбольницы № 3. К ним привезли пострадавшую 36-летнюю женщину в тяжелом состоянии.

Медикам женщина сообщила, что её несколько дней бил гражданский муж.

Полицейские задержали в квартире, из которой госпитализировали избитую, ранее судимого 36-летнего жителя Татарстана. По предварительной информации, он с 15 января регулярно избивал женщину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Комментарии (6)

jfg3322
А хто такой федор абразов?)
Андрей_спб
Давайте говорить правильно: не "гражданский муж", а сожитель.
chip1
Бил, бил, а бешбармак правильно готовить так и не научилась!
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