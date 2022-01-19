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ЗакC обязал муниципалов вешать в залах заседаний флаг и герб Петербурга

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В муниципальных образованиях в обязательном порядке будут размещены флаг Петербурга и изображение герба города. Соответствующий законопроект парламент принял в первом чтении на заседании 19 января.

Законопроект диктует, что в кабинетах глав муниципальных образований должны быть размещены флаг Петербурга и герб города. Аналогичные символы должны находиться в залах заседаний муниципальных советов.

Коммунист Александр Рассудов с недоумением поинтересовался, какая цель у данного законопроекта.

В петербургских муниципалитетах, куда по итогам выборов в 2019 году избирались независимые депутаты, а также кандидаты от оппозиции, несколько раз происходили споры из-за размещения портретов официальных лиц в залах и кабинетах.

Например, в «Литейном округе» отказывались вешать портреты политиков, вместо этого установили портрет академика Сахарова, а в муниципальном образовании № 72 из кабинета главы временно исчезли, а потом вернулись портреты губернатора Александра Беглова и президента России Владимира Путина. В МО «Смольнинский» депутат порвал изображение мужчины, похожего на главу государства, в связи с чем позднее объяснялся с полицией.

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Комментарии (4)

firma
Теперь уже наверняка пропал Калабуховский дом.
Инкогнито2021
И гимн петь:)))
Kruger
А портрет господина ПэЖэ в какой угол вешать?
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