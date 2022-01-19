ЗакC обязал муниципалов вешать в залах заседаний флаг и герб Петербурга

В муниципальных образованиях в обязательном порядке будут размещены флаг Петербурга и изображение герба города. Соответствующий законопроект парламент принял в первом чтении на заседании 19 января.
Законопроект диктует, что в кабинетах глав муниципальных образований должны быть размещены флаг Петербурга и герб города. Аналогичные символы должны находиться в залах заседаний муниципальных советов.
Коммунист Александр Рассудов с недоумением поинтересовался, какая цель у данного законопроекта.
В петербургских муниципалитетах, куда по итогам выборов в 2019 году избирались независимые депутаты, а также кандидаты от оппозиции, несколько раз происходили споры из-за размещения портретов официальных лиц в залах и кабинетах.
Например, в «Литейном округе» отказывались вешать портреты политиков, вместо этого установили портрет академика Сахарова, а в муниципальном образовании № 72 из кабинета главы временно исчезли, а потом вернулись портреты губернатора Александра Беглова и президента России Владимира Путина. В МО «Смольнинский» депутат порвал изображение мужчины, похожего на главу государства, в связи с чем позднее объяснялся с полицией.