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На Царскосельских холмах до конца года построят новый детский сад на 140 мест

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В проекте комплексного освоения территории, занимающего часть Пулковских высот в Пушкинском районе города, приступили к строительству третьего детского садика. Как сообщают в строительной компании «Терминал — Ресурс», в 2018 году здесь уже появился садик на 140 мест с бассейном, а в прошлом году началось строительство второго — на 240 мест.

Новый садик будет рассчитан на 140 детей, закончить его возведение должны к концу этого года.

Также на территории проекта «На Царскосельских холмах» в конце прошлого года начали строить школу на 550 учеников на средства адресной инвестиционной программы городского комитета по строительству. Вторая школа на 825 детей должна появиться здесь в 2025 году — разрешение на ее строительство уже получено, сейчас готовят документы. Всего на территории проекта должны появиться 12 детских садов и пять школ.

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