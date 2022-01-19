В Петербурге полиция накрыла сразу два наркомагазина из даркнета. Изъяты килограммы веществ

Оперативники из управления по контролю за оборотом наркотиков прекратили поставки веществ из двух магазинов в даркнете. Как стало известно «Фонтанке» 19 января, накануне полиция при поддержке спецназа «Гром» посетила сразу несколько адресов.
Так, сотрудниками ГУ МВД была задержана целая группа, которая, по данным следствия, имеет отношение к десятку ранее возбужденных дел. Мужчины и женщина якобы продавали запрещенное на крупнейшем российском наркорынке в даркнете. В качестве оплаты продавцы принимали криптовалюту, конспирировались и координировались в мессенджерах. Вечером во вторник спецназ постучался в дверь съемной квартиры на бульваре Головина. В отдел увезли четверых — всем до 35 лет. Это предполагаемый организатор, фасовщики и закладчики.
В ходе обыска было изъято около трёх килограммов наркотиков, значительную часть составляли синтетические психотропы. Разумеется, на месте были инструменты: весы, упаковочный материал и ноутбуки. После оперативники поехали на Васильевский остров и в Выборгский район Ленобласти, где нашли 35 закладок.
А в Выборгском районе Петербурга силовики пришли в Толубеевский проезд. Там был задержан 33-летний мужчина, которого полиция считает организатором другого магазина, расположенного на той же площадке в даркнете. По данным следствия, петербуржец работал на все ставки: организовывал, фасовал и прятал. У него дома нашли более килограмма синтетики и немного наркотиков растительного происхождения. Позже полиция отыскала 6 закладок. У оперативников есть основания полагать, что задержанный имеет отношение как минимум к двум ранее возбужденным уголовным делам.