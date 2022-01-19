В Петербурге полиция накрыла сразу два наркомагазина из даркнета. Изъяты килограммы веществ

Оперативники из управления по контролю за оборотом наркотиков прекратили поставки веществ из двух магазинов в даркнете. Как стало известно «Фонтанке» 19 января, накануне полиция при поддержке спецназа «Гром» посетила сразу несколько адресов.



Так, сотрудниками ГУ МВД была задержана целая группа, которая, по данным следствия, имеет отношение к десятку ранее возбужденных дел. Мужчины и женщина якобы продавали запрещенное на крупнейшем российском наркорынке в даркнете. В качестве оплаты продавцы принимали криптовалюту, конспирировались и координировались в мессенджерах. Вечером во вторник спецназ постучался в дверь съемной квартиры на бульваре Головина. В отдел увезли четверых — всем до 35 лет. Это предполагаемый организатор, фасовщики и закладчики.

