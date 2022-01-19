Бывший начальник морского завода в Петербурге одним выстрелом попал в два уголовных дела

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Подозреваемого задержали. Им оказался 72-летний житель набережной Чёрной Речки. Сейчас пенсионер, а в прошлом мужчина отметился работой на Кронштадтском морском заводе Минобороны. В звании капитана первого ранга два года был начальником завода, в начале нулевых оставил пост.

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, полиция приезжала на сообщение о стрельбе на улице Угольный Островок в Сестрорецке в субботу, 16-го числа. По словам очевидца, в половине седьмого вечера немолодой мужчина один раз пальнул в воздух с виду из ружья.

Согласно открытым источникам, за его плечами военная служба, командование группой дивизиона БЧ-5, более десяти медалей. Одна из последних — медаль «300 лет Российскому флоту».



Экспертиза установила, что в субботу в руках у пенсионера было гладкоствольное ружьё ИЖ-17. Проблем с документами на него нет.



Второе уголовное дело мужчина получил, когда полицейские заглянули в его гараж на участке в Сестрорецке. Там хранились более тысячи патронов. 135 из них — 9 мм патроны к ПМ и ПП-90, остальные оказались военными патронами образца 1974 года к автоматам Калашникова.



Кроме того, изъяли стволы для двустволок, затвор для винтовок и другие части для гладкоствольных ружей калибра 12 мм. Пенсионеру вменили статью 222 УК — «Незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

