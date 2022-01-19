FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Спасите маленькое сердечко. Трёхлетнему малышу нужна помощь

У трёхлетнего Ахлиддина сложный врождённый порок сердца. Петербургские врачи настаивают на скорейшей операции, иначе состояние мальчика будет ухудшаться и скоро помочь ему будет уже нельзя. Но операция платная.

1
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Петербургский благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на проведение операции.

Нематов Ахлиддин, 3 года.

Врождённый порок сердца, стеноз лёгочной артерии.

Необходима операция на сердце с применением искусственного кровообращения.

Стоимость 332 884 рубля.

Родители Ахлиддина давно живут и работают в России. Однако мама решила рожать на своей родине — в Таджикистане. Там местные врачи сразу после рождения ребёнка поставили диагноз — врождённый порок сердца. Но успокоили, сказав, что порок безопасный, а мальчик слишком мал для какого-либо хирургического лечения.

Вскоре папа малыша получил российское гражданство, и семья окончательно переехала в Санкт-Петербург.

Через несколько месяцев после переезда мальчик начал синеть при малейшей физической активности и задыхаться. Родители обратились к кардиологу, который отправил их на полное обследование в детскую больницу на Авангардной.

По результатам были выявлены порок сердца и стеноз лёгочной артерии. На консилиуме решили, что операцию нужно делать незамедлительно. Иначе состояние ребёнка будет с каждым месяцем ухудшаться, и скоро помочь ему будет уже нельзя.

Петербургские кардиологи имеют большой и положительный опыт подобных операций. Но для Ахлиддина операция платная, поскольку у него нет гражданства.

Родители обратились в петербургский благотворительный фонд «Наташа», который оказывает поддержку взрослым и детям с такими патологиями. Фонд открыл сбор средств. Но он идёт медленно.

«Ребёнка можно спасти и подарить ему полноценную счастливую жизнь. Но всё зависит от неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи этому малышу. На таких детей — неграждан РФ — отклик всегда мал и средства собираются крайне тяжело. Но ведь это в первую очередь ребёнок. Ребёнок, чья жизнь может оборваться в любой момент. Чья жизнь зависит от сложной и дорогой операции», — сказали в благотворительном фонде.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Nurofen
какая-то небольшая сумма неужели диаспора сама у своих не может собрать? опять русские помогите, а сами за спиной камень держат.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний