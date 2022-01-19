Спасите маленькое сердечко. Трёхлетнему малышу нужна помощь

Родители Ахлиддина давно живут и работают в России. Однако мама решила рожать на своей родине — в Таджикистане. Там местные врачи сразу после рождения ребёнка поставили диагноз — врождённый порок сердца. Но успокоили, сказав, что порок безопасный, а мальчик слишком мал для какого-либо хирургического лечения.

Вскоре папа малыша получил российское гражданство, и семья окончательно переехала в Санкт-Петербург.



Через несколько месяцев после переезда мальчик начал синеть при малейшей физической активности и задыхаться. Родители обратились к кардиологу, который отправил их на полное обследование в детскую больницу на Авангардной.



По результатам были выявлены порок сердца и стеноз лёгочной артерии. На консилиуме решили, что операцию нужно делать незамедлительно. Иначе состояние ребёнка будет с каждым месяцем ухудшаться, и скоро помочь ему будет уже нельзя.



Петербургские кардиологи имеют большой и положительный опыт подобных операций. Но для Ахлиддина операция платная, поскольку у него нет гражданства.



Родители обратились в петербургский благотворительный фонд «Наташа», который оказывает поддержку взрослым и детям с такими патологиями. Фонд открыл сбор средств. Но он идёт медленно.



«Ребёнка можно спасти и подарить ему полноценную счастливую жизнь. Но всё зависит от неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи этому малышу. На таких детей — неграждан РФ — отклик всегда мал и средства собираются крайне тяжело. Но ведь это в первую очередь ребёнок. Ребёнок, чья жизнь может оборваться в любой момент. Чья жизнь зависит от сложной и дорогой операции», — сказали в благотворительном фонде.