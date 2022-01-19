Актриса из «Марша Турецкого» попала в больницу из-за гирлянды на ёлке

В Москве в больницу попала актриса Вера Воронкова. Она пострадала в результате пожара в квартире на северо-востоке города: на ёлке загорелась гирлянда.



«Вечером во вторник на проспекте Мира, 124, корпус 1, в квартире Веры Воронковой произошел пожар. Загорелась гирлянда на ёлке. В результате пострадали два человека, в том числе актриса. Они госпитализированы с отравлением дымом», — цитирует 19 января ТАСС слова источника в экстренных службах столицы.



Вера Воронкова родилась 21 марта 1965 года в городе Одинцово, училась в школе-студии МХАТ, затем её приняли в труппу Художественного театра. Она снималась в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Год культуры», «Предчувствие», «Журов» и других картинах. В 2017 году получила почётное звание «Заслуженная артистка РФ».

