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Актриса из «Марша Турецкого» попала в больницу из-за гирлянды на ёлке

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В Москве в больницу попала актриса Вера Воронкова. Она пострадала в результате пожара в квартире на северо-востоке города: на ёлке загорелась гирлянда.

«Вечером во вторник на проспекте Мира, 124, корпус 1, в квартире Веры Воронковой произошел пожар. Загорелась гирлянда на ёлке. В результате пострадали два человека, в том числе актриса. Они госпитализированы с отравлением дымом», — цитирует 19 января ТАСС слова источника в экстренных службах столицы.

Вера Воронкова родилась 21 марта 1965 года в городе Одинцово, училась в школе-студии МХАТ, затем её приняли в труппу Художественного театра. Она снималась в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Год культуры», «Предчувствие», «Журов» и других картинах. В 2017 году получила почётное звание «Заслуженная артистка РФ».

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Комментарии (2)

LiChaBaTa
Намек что пора ёлки выносить.
тов
Пишите в таких случаях меньше про актрису и больше про какая это была гирлянда.
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