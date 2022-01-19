В России начали возбуждать дела о незаконном майнинге

Первое на Дальнем Востоке дело о незаконном майнинге криптовалюты возбуждено в Хабаровском крае. Мужчина установил оборудование на территории чужого предприятия и похитил электроэнергию почти на 3 млн рублей.



Как сообщает 19 января пресс-служба регионального УМВД, в марте 2021 года в полицию обратился представитель хабаровской энергокомпании и заявил о крупном ущербе. Как выяснилось, энергия уходила на ферму для генерации криптовалют. Молодой житель Хабаровского района разместил её на деревообрабатывающем предприятии, принадлежащем его родственнице. В обход приборов учёта электроэнергии он установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель. Так ферма работала три месяца.

