В России начали возбуждать дела о незаконном майнинге

Первое на Дальнем Востоке дело о незаконном майнинге криптовалюты возбуждено в Хабаровском крае. Мужчина установил оборудование на территории чужого предприятия и похитил электроэнергию почти на 3 млн рублей.
Как сообщает 19 января пресс-служба регионального УМВД, в марте 2021 года в полицию обратился представитель хабаровской энергокомпании и заявил о крупном ущербе. Как выяснилось, энергия уходила на ферму для генерации криптовалют. Молодой житель Хабаровского района разместил её на деревообрабатывающем предприятии, принадлежащем его родственнице. В обход приборов учёта электроэнергии он установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель. Так ферма работала три месяца.
«В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 220 майнеров, принадлежащих подозреваемому. Ущерб от противоправного деяния, причиненный энергоснабжающей компании, составил более 2 млн 750 тыс. рублей», — отмечается в сообщении. Ущерб «бизнесмен» возместил в полном объёме.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.