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В России начали возбуждать дела о незаконном майнинге

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Первое на Дальнем Востоке дело о незаконном майнинге криптовалюты возбуждено в Хабаровском крае. Мужчина установил оборудование на территории чужого предприятия и похитил электроэнергию почти на 3 млн рублей.

Как сообщает 19 января пресс-служба регионального УМВД, в марте 2021 года в полицию обратился представитель хабаровской энергокомпании и заявил о крупном ущербе. Как выяснилось, энергия уходила на ферму для генерации криптовалют. Молодой житель Хабаровского района разместил её на деревообрабатывающем предприятии, принадлежащем его родственнице. В обход приборов учёта электроэнергии он установил в трансформаторную подстанцию дополнительный автоматический выключатель. Так ферма работала три месяца.

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«В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 220 майнеров, принадлежащих подозреваемому. Ущерб от противоправного деяния, причиненный энергоснабжающей компании, составил более 2 млн 750 тыс. рублей», — отмечается в сообщении. Ущерб «бизнесмен» возместил в полном объёме.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии (9)

LiChaBaTa
Воровство на лицо. Незаконный майнинг… а такое есть?
bluxer
Вопрос: кому принадлежат биткойны, намайненные на чужом электричестве?
Nurofen
Причем тут незаконный майнинг? когда речь о воровстве эл-ва? Тут явное искажение информации.
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