Умер бывший главный редактор Vogue

Американский журналист в области моды, один из лучших авторов New York Times и бывший главный редактор Vogue Андре Леон Тэлли скончался в больнице в Уайт-Плейнс в возрасте 73 лет.



Как сообщает WWD, причина смерти не разглашается.



Тэлли родился 16 октября 1949 года в Вашингтоне. Любовь к моде ему привила бабушка, с журналом Vogue он познакомился в 10-летнем возрасте в местной библиотеке. В течение 40 с лишним лет работал в индустрии моды, писал в разные издания. Больше всего он известен по работе в Vogue, где он сначала был директором отдела моды, затем креативным директором издания, а потом главным редактором.

