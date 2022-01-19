Когда очень хочется айфон. Восьмиклассницу задержали за гоп-стоп на юге Петербурга

Уроженец Пскова стал жертвой ограбления в Красносельском районе.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 января, в полицию накануне около четырех дня обратился мужчина с сообщением о грабеже. Он рассказал, что за «Океем» на проспекте Маршала Жукова мужчина и женщина с ножом и пистолетом напали на его брата. Злоумышленники залили жертве лицо газом из баллончика и отняли телефон и деньги.
Переговорив с пострадавшим, полицейские выяснили, что оружия у нападавших молодых людей не было, а вот промывать глаза после газа ему пришлось. За время слепоты мужчина действительно лишился мобильного телефона — «Айфона-12» стоимостью около 50 тысяч рублей.
Своих обидчиков пострадавший описывал как парня на вид лет 17–18 и девушку 20 лет. Каково же было удивление оперативников уголовного розыска, когда около восьми вечера у дома 78 по Петергофскому шоссе они задержали подозреваемую — 15-летнюю восьмиклассницу одной из школ Красносельского района. Телефона у девочки не нашли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полиция ищет второго участника нападения.