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Когда очень хочется айфон. Восьмиклассницу задержали за гоп-стоп на юге Петербурга

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Уроженец Пскова стал жертвой ограбления в Красносельском районе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 января, в полицию накануне около четырех дня обратился мужчина с сообщением о грабеже. Он рассказал, что за «Океем» на проспекте Маршала Жукова мужчина и женщина с ножом и пистолетом напали на его брата. Злоумышленники залили жертве лицо газом из баллончика и отняли телефон и деньги.

Переговорив с пострадавшим, полицейские выяснили, что оружия у нападавших молодых людей не было, а вот промывать глаза после газа ему пришлось. За время слепоты мужчина действительно лишился мобильного телефона — «Айфона-12» стоимостью около 50 тысяч рублей.

Своих обидчиков пострадавший описывал как парня на вид лет 17–18 и девушку 20 лет. Каково же было удивление оперативников уголовного розыска, когда около восьми вечера у дома 78 по Петергофскому шоссе они задержали подозреваемую — 15-летнюю восьмиклассницу одной из школ Красносельского района. Телефона у девочки не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полиция ищет второго участника нападения.

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Комментарии (12)

Bush1
Придурки. Айфон красть бесполезно. После блокировки только на запчасти.
SWd
зачем девочки идти на преступление ради денег когда есть онлифанс
Slava_Rossii
Грабительница наверняка получит условное и продолжит криминальную деятельность.
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