Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена, тело которого нашли под Петербургом 11 лет назад. До заказчиков уже не добраться

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 января, тело 50-летнего бизнесмена из города Отрадное нашли в канаве у проселочной дороги, соединяющей деревни Капорское и Иннолово, в конце сентября 2010 года. Борозда на шее дала понять, что мужчина был задушен.
Погибший считался пропавшим без вести. В розыск его объявляла 47-летняя жена, вменить ей тогда было нечего. Установить предполагаемых виновников удалось в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет в 2021 году.
По версии следствия, убийство предпринимателя задумала его жена и её на тот момент 46-летний любовник. Роль киллера за 300 тысяч рублей согласился исполнить 50-летний знакомый из деревни Велигонты в Ломоносовском районе Ленобласти. Жертве его представили как мастера по ремонту. Согласно материалам дела, через месяц после знакомства он приехал устанавливать счётчики, после работы пригласил потерпевшего к себе в гараж и задушил удавкой. Тело вывез в автомобиле жены и сбросил в канаву.
После гибели мужа супруга вступила в наследство, получила две квартиры и продала их. В главке отметили, что завещание на её имя мужчина составил за месяц до своей смерти, и к подлинности документа есть вопросы.
Напрямую предполагаемым заказчикам их уже не задать. Женщина умерла в 2018 году от сахарного диабета, её любовник скончался через год от рака кишечника.
Предполагаемый исполнитель их пережил, 18 января к нему нагрянули оперативники по уголовному делу, которое более десятилетия считалось «глухим». Мужчина задержан на двое суток, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Подробнее об этой истории читайте в материале 47news «Три трупа вместо трех арестов. В Ленобласти разгадали, как исчез бизнесмен».