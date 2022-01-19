Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена, тело которого нашли под Петербургом 11 лет назад. До заказчиков уже не добраться

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 января, тело 50-летнего бизнесмена из города Отрадное нашли в канаве у проселочной дороги, соединяющей деревни Капорское и Иннолово, в конце сентября 2010 года. Борозда на шее дала понять, что мужчина был задушен.



Погибший считался пропавшим без вести. В розыск его объявляла 47-летняя жена, вменить ей тогда было нечего. Установить предполагаемых виновников удалось в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет в 2021 году.



По версии следствия, убийство предпринимателя задумала его жена и её на тот момент 46-летний любовник. Роль киллера за 300 тысяч рублей согласился исполнить 50-летний знакомый из деревни Велигонты в Ломоносовском районе Ленобласти. Жертве его представили как мастера по ремонту. Согласно материалам дела, через месяц после знакомства он приехал устанавливать счётчики, после работы пригласил потерпевшего к себе в гараж и задушил удавкой. Тело вывез в автомобиле жены и сбросил в канаву.

