Фельдшер скорой помощи в Петербурге сбила человека насмерть

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, вчера в 10:45 на Бухарестской улице, 39, между проспектом Славы и улицей Турку, «Рено Каптюр» наехал на мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Он погиб на месте. На вид ему 70–75 лет.



За рулём была 41-летняя петербурженка, работающая фельдшером на станции скорой помощи. Машина принадлежит ей. Точные обстоятельства ДТП выясняются. В частности, пока неясно, на какой сигнал светофора мужчина переходил дорогу. При этом камер видеонаблюдения вокруг нет, видеорегистратора в «Каптюре» тоже нет.