FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Фельдшер скорой помощи в Петербурге сбила человека насмерть

Смертельное ДТП произошло на пешеходном переходе во Фрунзенском районе Петербурга.

14
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 19 января, вчера в 10:45 на Бухарестской улице, 39, между проспектом Славы и улицей Турку, «Рено Каптюр» наехал на мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Он погиб на месте. На вид ему 70–75 лет.

За рулём была 41-летняя петербурженка, работающая фельдшером на станции скорой помощи. Машина принадлежит ей. Точные обстоятельства ДТП выясняются. В частности, пока неясно, на какой сигнал светофора мужчина переходил дорогу. При этом камер видеонаблюдения вокруг нет, видеорегистратора в «Каптюре» тоже нет.

В прошлом году женщину привлекали к ответственности за нарушения ПДД только один раз. Штраф она оплатила.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

260569221
Регистратора нет, камер нет, ничего нет….
Софокл Аристархович
У "Каптюра" плохой обзор водителя (мешают стойки).
Пешеходы - в любом случае, не забывайте убедиться в безопасности перехода, что вас пропускают... тем более в условиях плохой освещенности
Zdobsi
Какая то новость странная. А если бы водитель был бы членом той самой партии, да ещё бы и чиновник, да ещё и нерядовой был бы-то, то по логике ему все должны дорогу уступать и есть у такого человека какие-то дополнительные права? Они могут людей давить?
Причём тут вообще профессия или что-то еще? Штрафы за всю жизнь есть у многих водителей и это не является никаким показателем, равно как и профессия. Все регулируется ПДД.
Пусть полиция и ГИБДД разбирается в обстоятельствах. Произошло несчастье, кто виноват-разберутся соответствующие службы. Подобные заметки неинформативны и являются давлением на органы дознания.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний