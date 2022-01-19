ВОЗ: Число заражений ковидом в мире за неделю выросло на 20% и поставило рекорд

Более 18,7 млн человек по всему миру, по данным ВОЗ, заразились COVID-19 за минувшую неделю — это рекорд за всё время пандемии, на 20 % больше показателя предыдущей недели. Количество смертей выросло на 4 % , превысив 45 тысяч, передаёт 19 января ТАСС.



Пять из шести регионов ВОЗ отчитались об увеличении числа заболевших, особенно высоки цифры в Юго-Восточной Азии (рост на 145 % за неделю) и Восточном Средиземноморье (на 68 % ). Только в Африке зафиксировано снижение на 27 % .

