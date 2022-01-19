FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

ВОЗ: Число заражений ковидом в мире за неделю выросло на 20% и поставило рекорд

1
Печать

Более 18,7 млн человек по всему миру, по данным ВОЗ, заразились COVID-19 за минувшую неделю — это рекорд за всё время пандемии, на 20 % больше показателя предыдущей недели. Количество смертей выросло на 4 %, превысив 45 тысяч, передаёт 19 января ТАСС.

Пять из шести регионов ВОЗ отчитались об увеличении числа заболевших, особенно высоки цифры в Юго-Восточной Азии (рост на 145 % за неделю) и Восточном Средиземноморье (на 68 %). Только в Африке зафиксировано снижение на 27 %.

В Европе прибавка составила 10 %, в Америке — 17 %, в Западно-Тихоокеанском регионе — 38 %. Количество смертей выросло в Юго-Восточной Азии на 12 %, в Америке на 7 %, в Западно-Тихоокеанском регионе на 5 %, в Европе на 3 %. В Африке летальных исходов стало меньше на 4 %.

Что касается стран, то наибольшее число заразившихся ковидом насчитали в США (4 688 466), Франции (2 012 943), Индии (1 594 160), Италии (1 268 153) и Великобритании (813 326).

По данным ВОЗ на 18 января, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 328 532 929 инфицированных и 5 542 359 умерших. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых имеются в ВОЗ, зафиксировано в США — 64 720 612. Далее следуют Индия (37 618 271) и Бразилия (23 000 657). Летальных исходов больше всего в США — 843 718, вторую строку занимает Бразилия (621 045), третью — Индия (486 761).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

gatsby55
Они хотели сказать ОРВИ с насморком? Да, это что-то новое, невиданное. Ну, а смерти теперь все от ковида, по-другому не умирают согласно распоряжению ВОЗ.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний