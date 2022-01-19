ВОЗ: Число заражений ковидом в мире за неделю выросло на 20% и поставило рекорд

Более 18,7 млн человек по всему миру, по данным ВОЗ, заразились COVID-19 за минувшую неделю — это рекорд за всё время пандемии, на 20 % больше показателя предыдущей недели. Количество смертей выросло на 4 %, превысив 45 тысяч, передаёт 19 января ТАСС.
Пять из шести регионов ВОЗ отчитались об увеличении числа заболевших, особенно высоки цифры в Юго-Восточной Азии (рост на 145 % за неделю) и Восточном Средиземноморье (на 68 %). Только в Африке зафиксировано снижение на 27 %.
В Европе прибавка составила 10 %, в Америке — 17 %, в Западно-Тихоокеанском регионе — 38 %. Количество смертей выросло в Юго-Восточной Азии на 12 %, в Америке на 7 %, в Западно-Тихоокеанском регионе на 5 %, в Европе на 3 %. В Африке летальных исходов стало меньше на 4 %.
Что касается стран, то наибольшее число заразившихся ковидом насчитали в США (4 688 466), Франции (2 012 943), Индии (1 594 160), Италии (1 268 153) и Великобритании (813 326).