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Умер самый старый мужчина в мире — маленький обувщик

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Старейшим мужчиной в мире был испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Он скончался у себя дома в Леоне в возрасте 112 лет и 341 день, сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился в том же Леоне 11 февраля 1909 года. В годы гражданской войны в Испании (1936–1939) его не взяли в армию из-за маленького роста (150 сантиметров). Тогда он открыл обувное дело — принялся изготавливать обувь для солдат. В свободное от работы время он играл в футбол и был его фанатом: болел за команду родного города. Он женился, в семье родилось семь дочерей. У него есть 14 внуков и 22 правнука.

В Книгу рекордов Гиннесса испанца внесли 10 сентября 2021 года, когда ему было 112 лет и 211 дней.

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Комментарии (1)

александрниколаич
почему-то вспомнился рассказ Салтыкова-Щедрина "премудрый пескарь". Жил в одном месте, никому не угрожал, революций не совершал, плодил детей и делал обувь. Хотя у пескаря все было иначе.
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