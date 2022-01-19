Умер самый старый мужчина в мире — маленький обувщик

Старейшим мужчиной в мире был испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Он скончался у себя дома в Леоне в возрасте 112 лет и 341 день, сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.



Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился в том же Леоне 11 февраля 1909 года. В годы гражданской войны в Испании (1936–1939) его не взяли в армию из-за маленького роста (150 сантиметров). Тогда он открыл обувное дело — принялся изготавливать обувь для солдат. В свободное от работы время он играл в футбол и был его фанатом: болел за команду родного города. Он женился, в семье родилось семь дочерей. У него есть 14 внуков и 22 правнука.

