На Софийской перевернулся автомобиль. Очевидцы говорят о двоих пострадавших

На Софийской улице вечером 18 января перевернулся автомобиль. По предварительным данным, пострадали две девушки.
Как написала очевидица в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла около половины десятого. По ее словам, двух девушек увезли в больницу — по предварительным данным, у одной травмирована спина, — а водитель остался ждать сотрудников ДПС.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Причины происшествия пока неизвестны.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.