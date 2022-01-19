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На Софийской перевернулся автомобиль. Очевидцы говорят о двоих пострадавших

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На Софийской улице вечером 18 января перевернулся автомобиль. По предварительным данным, пострадали две девушки.

Как написала очевидица в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла около половины десятого. По ее словам, двух девушек увезли в больницу — по предварительным данным, у одной травмирована спина, — а водитель остался ждать сотрудников ДПС.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Причины происшествия пока неизвестны.

«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (1)

VKuser460175249
Причина всегда известна - не соблюдение скоростного режима, согласно текущёй дорожной обстановке, а не знаку ограничения скорости!
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