ВОЗ: Не доказано, что бустерная доза вакцины от COVID-19 нужна здоровым людям

Научных подтверждений того, что бустерная доза вакцины от COVID-19 нужна здоровым людям, пока нет. Об этом 18 января заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.



«Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах», — цитирует ее РИА Новости.

Сваминатан также добавила, что вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе — в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.