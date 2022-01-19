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ВОЗ: Не доказано, что бустерная доза вакцины от COVID-19 нужна здоровым людям

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Научных подтверждений того, что бустерная доза вакцины от COVID-19 нужна здоровым людям, пока нет. Об этом 18 января заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

«Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах», — цитирует ее РИА Новости.

Сваминатан также добавила, что вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе — в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.

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Комментарии (7)

xepnuminu
воз- на навоз!
Денеб
Там вообще много чего не доказано......Одни размахивания руками.... До сих пор нет достоверной статистики по заражениям вакцинированных и побочным эффектам у пожилых.....
Почему-то Спутник, разработанный для первоначального (уханьского) штамма вдруг оказался чудесным образом эффективным для дельты и омикрона......
260958961
многое не доказано,к примеру,откуда берется тромбоз после вакцинации.
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