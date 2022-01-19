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Среда джаза с Давидом Голощекиным: Ray Brown Trio — Summer Wind

Summer Wind — запись живого выступления Ray Brown Trio в клубе The Loa. Санта-Моника, Калифорния, 1988 год.

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среда джаза

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