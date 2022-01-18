FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Брейвик заявил, что отказывается от насилия и террора

4
Печать

Андерс Брейвик, отбывающий 21-летнее заключение в тюрьме Шиен после массового убийства 77 человек, заявил, что отказывается от насилия и террора. Об этом 18 января сообщает телеканал NRK.

«Прошу понять, что можно быть нацистом, не будучи воинствующим. Сегодня я решительно дистанцируюсь от насилия и террора, а также от целей манифеста. Даю вам честное слово, что это навсегда позади», — сказал он на заседании суда по делу о досрочном освобождении.

О том, что Брейвик хочет освободиться условно-досрочно и подать в суд на государство за нарушение его прав, стало известно в 2020 году. Он заявлял о раскаянии: «Если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось».

22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял 69 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимум в Норвегии, но срок можно продлевать многократно, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

267075081
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 2202203294738168
Денеб
То, что случилось с Брейвиком - трагедия.......И в чём-то его можно понять.......Глобализм превратил мир в дурдом.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний