Брейвик заявил, что отказывается от насилия и террора

Андерс Брейвик, отбывающий 21-летнее заключение в тюрьме Шиен после массового убийства 77 человек, заявил, что отказывается от насилия и террора. Об этом 18 января сообщает телеканал NRK.



«Прошу понять, что можно быть нацистом, не будучи воинствующим. Сегодня я решительно дистанцируюсь от насилия и террора, а также от целей манифеста. Даю вам честное слово, что это навсегда позади», — сказал он на заседании суда по делу о досрочном освобождении.

О том, что Брейвик хочет освободиться условно-досрочно и подать в суд на государство за нарушение его прав, стало известно в 2020 году. Он заявлял о раскаянии: «Если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось».