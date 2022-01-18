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Фонд национального благосостояния сократился за декабрь на 320 миллиардов и продолжает таять

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Минфин отчитался о состоянии Фонда национального благосостояния. Он заметно сократился за минувший месяц.

Из реальных трат за декабрь там, судя по отчету Минфина, обнародованному 18 января, строительство новой московской кольцевой автодороги. На это ушло через покупку ВТБ облигаций Росавтодора 680 млн рублей. Все остальные потери — «бумажные», за счет отрицательных результатов инвестирования и размещения денег на счетах.

Наибольшие потери — 227 миллиардов зафиксированы из-за курсовой разницы по валютным активам и за счет и переоценки золота.

Всего по состоянию на 1 января объем Фонда национального благосостояния составил 13,565 трлн рублей. По сравнению с последним отчетом на 1 декабря 2021 года потери превысили 320 млрд рублей. Однако к сегодняшнему дню, очевидно, потери еще больше. Так, в этих 13,565 трлн рублей учтены акции Сбербанка, стоимость которых рассчитана по состоянию на 30 декабря — это 3,3 млрд рублей. Однако с нового года котировки Сбербанка рухнули почти ни 12%, так что в минус можно смело записывать еще 400 миллионов.

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Комментарии (5)

267075081
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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 2202203294738168
Павелко Алексей
А какое отношение Питер имеет к Московской окружной?Может быть деньги надо было брать на это строительство из транспортного налога?
yaprotiv
эффективные менеджеры зато у руля
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