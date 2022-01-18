Фонд национального благосостояния сократился за декабрь на 320 миллиардов и продолжает таять

Минфин отчитался о состоянии Фонда национального благосостояния. Он заметно сократился за минувший месяц.



Из реальных трат за декабрь там, судя по отчету Минфина, обнародованному 18 января, строительство новой московской кольцевой автодороги. На это ушло через покупку ВТБ облигаций Росавтодора 680 млн рублей. Все остальные потери — «бумажные», за счет отрицательных результатов инвестирования и размещения денег на счетах.

Наибольшие потери — 227 миллиардов зафиксированы из-за курсовой разницы по валютным активам и за счет и переоценки золота.