FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -1
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

ГАТИ рассказала, кого оштрафовала за снег и наледь. Провинилось даже Минобороны

1
Печать

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга за неделю назначила штрафы за плохую уборку снега и наледи нескольким организациям. Общая сумма штрафов составила 8 млн 300 тыс. рублей.

«Постановления о привлечении к ответственности вынесены за несоблюдение порядка уборки от снега и наледи зон производства работ, внутриквартальных территорий и кровель нежилых зданий», — отмечается в сообщении ГАТИ

Штрафы получили следующие организации:

  • ООО «РН-Северо-Запад» (АЗС в 5-м Верхнем переулке и на улице Доблести) — 700 тыс. рублей;
  • ООО «Метро Кэш Энд Керри» (Пулковское шоссе, 23) — 350 тыс. рублей;
  • ООО «СПб Реновация» (неочищенная пешеходная галерея и прилегающая территория на Уткином проспекте и на Заневском проспекте) — 420 тыс. рублей;
  • АО «Арсенал», ОА «КБ Арсенал им. М. В. Фрунзе», ООО «СМБ» (за снег и наледь на кровле нежилого здания на улице Комсомола, 1–3) — 400 тыс. рублей.
  • Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ (за снег и наледь на кровле здания на улице Мира, 20) — 350 тыс. рублей.
  • АО «ПО "Возрождение"» (за снег в зоне производства работ на Московском шоссе и Дунайском проспекте) — 150 тыс. рублей.
  • ООО «Трактородеталь Групп» (за снег и наледь на Пулковском шоссе, 53) — 200 тыс. рублей.

В общей сложности с начала зимы ГАТИ наложила 48 млн рублей штрафов за ненадлежащую уборку.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Stargazer_5e4cc3b703773
Просто зайчики, сейчас вас благодарные горожане, из чьих карманов эти штрафы будут оплачены, просто расцелуют. Город-то когда будет приведён в порядок? Вас нужно в первую очередь увольнять за полную профнепригодность. Суйте бумажки под "дворники" за неправильную парковку - более сложные задачи в вашем мозгу не помещаются.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний