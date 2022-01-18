ГАТИ рассказала, кого оштрафовала за снег и наледь. Провинилось даже Минобороны

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга за неделю назначила штрафы за плохую уборку снега и наледи нескольким организациям. Общая сумма штрафов составила 8 млн 300 тыс. рублей.
«Постановления о привлечении к ответственности вынесены за несоблюдение порядка уборки от снега и наледи зон производства работ, внутриквартальных территорий и кровель нежилых зданий», — отмечается в сообщении ГАТИ
Штрафы получили следующие организации:
- ООО «РН-Северо-Запад» (АЗС в 5-м Верхнем переулке и на улице Доблести) — 700 тыс. рублей;
- ООО «Метро Кэш Энд Керри» (Пулковское шоссе, 23) — 350 тыс. рублей;
- ООО «СПб Реновация» (неочищенная пешеходная галерея и прилегающая территория на Уткином проспекте и на Заневском проспекте) — 420 тыс. рублей;
- АО «Арсенал», ОА «КБ Арсенал им. М. В. Фрунзе», ООО «СМБ» (за снег и наледь на кровле нежилого здания на улице Комсомола, 1–3) — 400 тыс. рублей.
- Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ (за снег и наледь на кровле здания на улице Мира, 20) — 350 тыс. рублей.
- АО «ПО "Возрождение"» (за снег в зоне производства работ на Московском шоссе и Дунайском проспекте) — 150 тыс. рублей.
- ООО «Трактородеталь Групп» (за снег и наледь на Пулковском шоссе, 53) — 200 тыс. рублей.
В общей сложности с начала зимы ГАТИ наложила 48 млн рублей штрафов за ненадлежащую уборку.