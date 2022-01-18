Перед смертью их держали на цепи. Присяжные Петербурга вынесли сухой вердикт «витязю в патриотической шкуре»

Бизнесменов похищали, держали на цепи, требовали выкуп и убивали. «Фонтанка» напоминает и берет на себя смелость предсказать приговор.

По информации объединенной пресс-службы судов, к 18 часам 18 января в Городском суде коллегия присяжных вынесла единодушный вердикт четырем подсудимым. Их обвиняли в трех убийствах и двух похищениях предпринимателей.



В свое время «Фонтанка» описала ту историю в статье по названием «Витязь в патриотической шкуре». Сообщалось об аресте 47-летнего важного патриота Курортного района — бывшего сотрудника отряда специального назначения «Витязь» Спиридонова, который активно занимался воспитанием молодежи. Следственный комитет в лице известного следователя Захаряна вменил Спиридонову и его трем помощникам похищение бизнесменов с целью выкупа. Людей прятали в подвале дома в Сестрорецке, в прямом смысле держали на цепи, требовали десятки миллионов рублей, но в любом случае убивали. Трупы же потом откапывали оперативники «заказного» отдела уголовного розыска.

