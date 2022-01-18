Перед смертью их держали на цепи. Присяжные Петербурга вынесли сухой вердикт «витязю в патриотической шкуре»

Бизнесменов похищали, держали на цепи, требовали выкуп и убивали. «Фонтанка» напоминает и берет на себя смелость предсказать приговор.
По информации объединенной пресс-службы судов, к 18 часам 18 января в Городском суде коллегия присяжных вынесла единодушный вердикт четырем подсудимым. Их обвиняли в трех убийствах и двух похищениях предпринимателей.
В свое время «Фонтанка» описала ту историю в статье по названием «Витязь в патриотической шкуре». Сообщалось об аресте 47-летнего важного патриота Курортного района — бывшего сотрудника отряда специального назначения «Витязь» Спиридонова, который активно занимался воспитанием молодежи. Следственный комитет в лице известного следователя Захаряна вменил Спиридонову и его трем помощникам похищение бизнесменов с целью выкупа. Людей прятали в подвале дома в Сестрорецке, в прямом смысле держали на цепи, требовали десятки миллионов рублей, но в любом случае убивали. Трупы же потом откапывали оперативники «заказного» отдела уголовного розыска.
Итак, восемь присяжных, ответив на 37 вопросов, сегодня единодушно признали всех виновными. То есть счет 8–0. Приговор намечен на февраль.
По данным нашего издания, государственный обвинитель собирается запросить для организатора Спиридонова пожизненное лишение свободы.