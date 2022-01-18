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Перед смертью их держали на цепи. Присяжные Петербурга вынесли сухой вердикт «витязю в патриотической шкуре»

В Санкт-Петербургском городском суде вынесен вердикт, пожалуй, по самому черному делу последних лет.

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Бизнесменов похищали, держали на цепи, требовали выкуп и убивали. «Фонтанка» напоминает и берет на себя смелость предсказать приговор.

По информации объединенной пресс-службы судов, к 18 часам 18 января в Городском суде коллегия присяжных вынесла единодушный вердикт четырем подсудимым. Их обвиняли в трех убийствах и двух похищениях предпринимателей.

В свое время «Фонтанка» описала ту историю в статье по названием «Витязь в патриотической шкуре». Сообщалось об аресте 47-летнего важного патриота Курортного района — бывшего сотрудника отряда специального назначения «Витязь» Спиридонова, который активно занимался воспитанием молодежи. Следственный комитет в лице известного следователя Захаряна вменил Спиридонову и его трем помощникам похищение бизнесменов с целью выкупа. Людей прятали в подвале дома в Сестрорецке, в прямом смысле держали на цепи, требовали десятки миллионов рублей, но в любом случае убивали. Трупы же потом откапывали оперативники «заказного» отдела уголовного розыска.

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Итак, восемь присяжных, ответив на 37 вопросов, сегодня единодушно признали всех виновными. То есть счет 8–0. Приговор намечен на февраль.

Подозреваемый Спиридонов
Подозреваемый Спиридонов
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По данным нашего издания, государственный обвинитель собирается запросить для организатора Спиридонова пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый Спиридонов
Подозреваемый Спиридонов

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Комментарии (18)

Slava_Rossii
Вернулись в 90-е?
mol4un
Интересно, чему именно он учил детей?
MAGDANOZA
Портрет воспитателя молодежи. Слово "патриот" и правда стало ругательным.
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