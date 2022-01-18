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Госдума одобрила в первом чтении законопроект в защиту женской груди

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Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает рекламировать молочные смеси для детей до года. Суть инициативы сводится к тому, чтобы не привлекать к такой продукции внимания и не формировать у женщин внимания к ней.

Согласно документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента 18 января, о товарах можно будет рассказывать лишь в местах проведения медицинских выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий подобного рода, а также в специализированных печатных изданиях для врачей.

Предполагается, что смесь для кормления младенцев нельзя будет продавать ниже себестоимости и со скидками.

«Современные научные исследования подтверждают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается идеальным видом питания, способным обеспечить оптимальное развитие ребенка и адекватное состояние его здоровья», — гласит текст пояснительной записки к проекту закона.

По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», на которые ссылаются авторы законопроекта, раннее прикладывание к груди происходит в 51,6% случаев. При этом 49,3% практически здоровых детей в родильном доме получали докорм смесями, еще 3,7% с рождения были на искусственном вскармливании.

Весомым фактором, который побуждает матерей прибегать к заменителям грудного молока, является реклама соответствующей продукции, считают депутаты.

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Комментарии (24)

alexpv
Не видел за свою жизнь не одну мамашу(а мне почти 60), которая бы в здравом и уме и светлой памяти собственноручно переходила от грудного молока к искусственному вскармливанию. Наоборот, обычно друг перед другом хвастаются, а у меня до 3 месяцев было молоко, а я то года кормила. Переход на смести происходит почти всегда , когда грудное молоко по каким-то причинам заканчивается. А депутатам делать похоже вообще нечего, взять бы и уволить их всех к черту. Вот ничего не изменилось и никто бы не заметил совершенно точно.
mol4un
А кто автор сего чудесного закона? Я считаю, страна должна знать своих героев!
Мillemelle
это вирус головного мозга, тяжёлый и неизлечимый
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