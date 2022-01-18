Госдума одобрила в первом чтении законопроект в защиту женской груди

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает рекламировать молочные смеси для детей до года. Суть инициативы сводится к тому, чтобы не привлекать к такой продукции внимания и не формировать у женщин внимания к ней.



Согласно документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента 18 января, о товарах можно будет рассказывать лишь в местах проведения медицинских выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий подобного рода, а также в специализированных печатных изданиях для врачей.

