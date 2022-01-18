Госдума одобрила в первом чтении законопроект в защиту женской груди

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает рекламировать молочные смеси для детей до года. Суть инициативы сводится к тому, чтобы не привлекать к такой продукции внимания и не формировать у женщин внимания к ней.
Согласно документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента 18 января, о товарах можно будет рассказывать лишь в местах проведения медицинских выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий подобного рода, а также в специализированных печатных изданиях для врачей.
Предполагается, что смесь для кормления младенцев нельзя будет продавать ниже себестоимости и со скидками.
«Современные научные исследования подтверждают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается идеальным видом питания, способным обеспечить оптимальное развитие ребенка и адекватное состояние его здоровья», — гласит текст пояснительной записки к проекту закона.
По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», на которые ссылаются авторы законопроекта, раннее прикладывание к груди происходит в 51,6% случаев. При этом 49,3% практически здоровых детей в родильном доме получали докорм смесями, еще 3,7% с рождения были на искусственном вскармливании.
Весомым фактором, который побуждает матерей прибегать к заменителям грудного молока, является реклама соответствующей продукции, считают депутаты.