Microsoft покупает разработчика Warcraft и Call of Duty за 68,7 млрд долларов

Американская корпорация Microsoft 18 января объявила о покупке одного из крупнейших разработчиков игр в мире Activision Blizzard. Она известна разработкой таких игр как Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch. Сделку называют крупнейшей в истории игровой индустрии.
Как сказано в сообщении Microsoft, она приобретает акции компании по 95 долларов за бумагу, сумма сделки оценивается в 68,7 млрд долларов. Закрытие сделки намечено на 2023 год. Глава Activision Blizzard Бобби Котик сохранит должность.
В корпорации отмечают, что после покупки разработчика Microsoft станет третьей в мире компанией игрового сектора по объему выручки после китайской Tencent и японской Sony.
Акции Activision Blizzard на фоне новости росли более чем на 37%, на пике достигнув стоимости 90 долларов за штуку. По данным на 18:39, они подешевели до 83,82 доллара. Акции Microsoft, напротив, снизились на 0,73%, до 307,95 доллара.