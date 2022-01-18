Microsoft покупает разработчика Warcraft и Call of Duty за 68,7 млрд долларов

Американская корпорация Microsoft 18 января объявила о покупке одного из крупнейших разработчиков игр в мире Activision Blizzard. Она известна разработкой таких игр как Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch. Сделку называют крупнейшей в истории игровой индустрии.



Как сказано в сообщении Microsoft, она приобретает акции компании по 95 долларов за бумагу, сумма сделки оценивается в 68,7 млрд долларов. Закрытие сделки намечено на 2023 год. Глава Activision Blizzard Бобби Котик сохранит должность.