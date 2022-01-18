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Гинцбург: «Омикрон» может перезаражать всех

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Глава Центра имени Гамалеи заявил об отсутствии научных предпосылок к тому, что на «омикроне» закончится пандемия.

«То, что он [омикрон] может всех перезаражать, я в это хорошо верю», — цитирует 18 января РИА Новости заявление Александра Гинцбурга.

По его словам, сейчас нет никаких научных предпосылок к тому, что на новом штамме коронавируса закончится пандемия. Глава центра уверен, что COVID-19 будет присутствовать, пока не выработается популяционный иммунитет.

Гинцбург также отметил, что если вакцинация во всем мире будет идти медленно, то людям неоднократно придется прививаться и встречаться с вирусом.

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Комментарии (14)

mikkola2008
И поэтому надо срочно опять всех уколоть и заработать еще пару миллиардов.
firma
Если только антисемитизмом..
LiChaBaTa
Перезаражать? А может пересажать?
Почвоведу почвоведово. Или почвоведомо?
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