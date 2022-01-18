Гинцбург: «Омикрон» может перезаражать всех

Глава Центра имени Гамалеи заявил об отсутствии научных предпосылок к тому, что на «омикроне» закончится пандемия.



«То, что он [омикрон] может всех перезаражать, я в это хорошо верю», — цитирует 18 января РИА Новости заявление Александра Гинцбурга.



По его словам, сейчас нет никаких научных предпосылок к тому, что на новом штамме коронавируса закончится пандемия. Глава центра уверен, что COVID-19 будет присутствовать, пока не выработается популяционный иммунитет.



Гинцбург также отметил, что если вакцинация во всем мире будет идти медленно, то людям неоднократно придется прививаться и встречаться с вирусом.

