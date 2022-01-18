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Колонны БТР и «Тигров» на КАД и в заснеженных лесах. Росгвардия показывает зачем

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ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Десятки машин Росгвардии проехали по КАД вокруг Петербурга и по заснеженным дорогам Ленобласти. Так проходили тактико-специальные учения.

Как сообщает 18 января пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, учения прошли на специальном полигоне. По легенде, группа вооружённых людей захватила несколько зданий в населённом пункте. Военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии блокировали населённый пункт. С «бандитами» провели переговоры, но безрезультатно. После этого было принято решение о спецоперации.

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Основные цели определили с помощью летающего беспилотника. Под прикрытием бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр», накрывавших пулемётным огнём позиции противника, сотрудники СОБР «Гранит» и ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии взяли штурмом захваченные здания и обезвредили установленные там взрывные устройства. «Преступников» нейтрализовали.

«В итоге все элементы тактико-специального занятия, в том числе по слаженности действий спецподразделений, были выполнены», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (7)

Slava_Rossii
Отрабатывают защиту власти от народа?
Урус-Баши
Похоже, ребятки опухли от безделия, выгнали их разогнать тоску. Хватит гулять, мора в метро, ловить безмасочникоа, носовиков и подбородочников. К них же есть антивирусные электрошокеры, пора, иначе заржавеют..
Modest_5e4ce41f7533b
... главное маневры.
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