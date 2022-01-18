Колонны БТР и «Тигров» на КАД и в заснеженных лесах. Росгвардия показывает зачем

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщает 18 января пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, учения прошли на специальном полигоне. По легенде, группа вооружённых людей захватила несколько зданий в населённом пункте. Военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии блокировали населённый пункт. С «бандитами» провели переговоры, но безрезультатно. После этого было принято решение о спецоперации.

Десятки машин Росгвардии проехали по КАД вокруг Петербурга и по заснеженным дорогам Ленобласти. Так проходили тактико-специальные учения.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Основные цели определили с помощью летающего беспилотника. Под прикрытием бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр», накрывавших пулемётным огнём позиции противника, сотрудники СОБР «Гранит» и ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии взяли штурмом захваченные здания и обезвредили установленные там взрывные устройства. «Преступников» нейтрализовали.



«В итоге все элементы тактико-специального занятия, в том числе по слаженности действий спецподразделений, были выполнены», — отмечается в сообщении.

