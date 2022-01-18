Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом по дороге на экскурсию в Доминикане

Как сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на турагентство ANEX Tour, автобус с туристами, в котором ехали россияне, столкнулся с рейсовым автобусом. По данным портала Tourinews , участниками ДТП стали три автобуса. Туристы, предположительно, ехали на экскурсию на Саману. Два других автобуса перевозили местных туристических работников и сотрудников отеля.

В результате ДТП погиб один человек. Его опознали как водителя автобуса. Еще 15 человек пострадали, среди них шестеро граждан России, в том числе один ребенок. Четверо россиян были госпитализированы в обычные палаты для наблюдения, их состояние стабильное, оставшиеся двое в госпитализации не нуждались и были отправлены на амбулаторное лечение, рассказали в турагентстве.