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Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом по дороге на экскурсию в Доминикане

Российские туристы пострадали в столкновении автобусов в Доминикане 18 января. Всего в аварии получили травмы 15 человек, один погиб.

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Как сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на турагентство ANEX Tour, автобус с туристами, в котором ехали россияне, столкнулся с рейсовым автобусом. По данным портала Tourinews, участниками ДТП стали три автобуса. Туристы, предположительно, ехали на экскурсию на Саману. Два других автобуса перевозили местных туристических работников и сотрудников отеля.

В результате ДТП погиб один человек. Его опознали как водителя автобуса. Еще 15 человек пострадали, среди них шестеро граждан России, в том числе один ребенок. Четверо россиян были госпитализированы в обычные палаты для наблюдения, их состояние стабильное, оставшиеся двое в госпитализации не нуждались и были отправлены на амбулаторное лечение, рассказали в турагентстве.

В компании добавили, что билеты на экскурсию клиенты приобрели не у туроператора, а у стороннего агентства.

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Комментарии (5)

161489582
также и в Турции и в Тунисе и в Египте.
161489582
"приобрели не у туроператора, а у стороннего агентства" - насколько я помню, там иначе и не бывает- все экскурсии, предлагаемые в гостинице- именно сторонние.
Москва 2041
Доминикана - это под Изборском?
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