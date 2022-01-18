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В суде Петербурга обсуждали перепланировку квартиры на Васильевском. Пару из Ливана обязали вернуть все как было

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Суд в Петербурге рассмотрел гражданское дело по иску администрации Василеостровского района к супругам Хуссейну эль-Бадауи и Шу Хсе Хадидже Абдаллах Ли. Ответчиков обязали за свои деньги привести в порядок квартиру после самовольной перепланировки.

Как сообщили в пресс-службе судов города 18 января, речь идет о жилом помещении на 7-й линии. Задумав сделать мини-отель, они незаконно демонтировали перегородки и таким способом получили пять дополнительных комнат. Внутри разместили унитазы и душевые кабины, трансформация произошла и на кухне.

Квартира площадью 156,7 «квадрата» принадлежит обоим ответчикам на праве общей долевой собственности.

В итоге суд удовлетворил исковые требования районной администрации.

В 2019 году имена пары мелькали в новостях на фоне пожара на Складской, 6, в Петербурге. Тогда возможным источником огня, который тушили по пятому рангу, в МЧС назвали свечное производство Euro Сandle. «Фонтанка» писала, что его хозяином является бизнесмен из Ливана Эль-Бадауи Хуссейн Мохамад Хуссейн, который владеет зданием совместно с супругой. У четы также есть недвижимость в Москве и Калининграде. Некоторые СМИ в начале 2017-го называли мужчину крупнейшим застройщиком Белоруссии.

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