В суде Петербурга обсуждали перепланировку квартиры на Васильевском. Пару из Ливана обязали вернуть все как было

Суд в Петербурге рассмотрел гражданское дело по иску администрации Василеостровского района к супругам Хуссейну эль-Бадауи и Шу Хсе Хадидже Абдаллах Ли. Ответчиков обязали за свои деньги привести в порядок квартиру после самовольной перепланировки.



Как сообщили в пресс-службе судов города 18 января, речь идет о жилом помещении на 7-й линии. Задумав сделать мини-отель, они незаконно демонтировали перегородки и таким способом получили пять дополнительных комнат. Внутри разместили унитазы и душевые кабины, трансформация произошла и на кухне.

