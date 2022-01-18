Благотворительный фестиваль «Добрый рок» открывает IX сезон акустическим концертом. По традиции, все собранные средства будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
На концерте, который пройдёт 20 января в легендарной «Камчатке», выступят Евгений Стихия, Даниил Шахов, Александр СиMONOв и ArVsV.
Музыканты выступят бесплатно, а собранные на концерте средства будут направлены в РОО «Центр взаимной интеграции "«Аккорд"», который проводит занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Более подробно о фестивале можно узнать в официальном паблике «Доброго рока».
Как рассказали в «Аккорде», в 2021 году благодаря проекту «Добрый рок» 10 маленьких петербуржцев смогли пройти полный курс занятий иппотерапией, повысить физическую и личностную активность, улучшить здоровье, приобрести новые полезные знания о лошадях, уходе за ними, расширить кругозор.