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Благотворительный фестиваль «Добрый рок» открывает IX сезон

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Благотворительный фестиваль «Добрый рок» открывает IX сезон акустическим концертом. По традиции, все собранные средства будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

На концерте, который пройдёт 20 января в легендарной «Камчатке», выступят Евгений Стихия, Даниил Шахов, Александр СиMONOв и ArVsV.

Музыканты выступят бесплатно, а собранные на концерте средства будут направлены в РОО «Центр взаимной интеграции "«Аккорд"», который проводит занятия по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Более подробно о фестивале можно узнать в официальном паблике «Доброго рока».

Как рассказали в «Аккорде», в 2021 году благодаря проекту «Добрый рок» 10 маленьких петербуржцев смогли пройти полный курс занятий иппотерапией, повысить физическую и личностную активность, улучшить здоровье, приобрести новые полезные знания о лошадях, уходе за ними, расширить кругозор.

Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства за продажу билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» существует исключительно на пожертвования.

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