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«Парочка в белом» почти на час остановила трамваи на набережной Обводного

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ДТП на путях почти на час обестрамваило часть Адмиралтейского района Петербурга днем 18 января. Электротранспорт пришлось пустить в обход.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на набережной Обводного канала столкнулись два белых автомобиля: легковой и кроссовер. ДТП произошло на трамвайных путях, из-за чего движение электротранспорта оказалось заблокировано и трамваи на Обводном встали в обе стороны.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла у дома 146 по набережной Обводного в 13:42. Задержка в движении электротранспорта из-за ДТП составила 54 минуты. На это время трамвай, шедший по маршруту №41, был пущен в обход: от Северного проспекта до Оборонной улицы. Сейчас движение восстановлено.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

266929209
В редакции, похоже, одни понаехи работают.
grannie
"трамвай, шедший по маршруту №41, был пущен в обход: от Северного проспекта до Оборонной улицы" - ээээээ.. Аффтары-понаехи понимают, где находится Северный пр. и Оборонная ул.?
От "Северной Верфи", блин, а не от Северного проспекта.
sakorol
не знал, что по Северному проспекту трамвай пустили
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