«Парочка в белом» почти на час остановила трамваи на набережной Обводного

ДТП на путях почти на час обестрамваило часть Адмиралтейского района Петербурга днем 18 января. Электротранспорт пришлось пустить в обход.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на набережной Обводного канала столкнулись два белых автомобиля: легковой и кроссовер. ДТП произошло на трамвайных путях, из-за чего движение электротранспорта оказалось заблокировано и трамваи на Обводном встали в обе стороны.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла у дома 146 по набережной Обводного в 13:42. Задержка в движении электротранспорта из-за ДТП составила 54 минуты. На это время трамвай, шедший по маршруту №41, был пущен в обход: от Северного проспекта до Оборонной улицы. Сейчас движение восстановлено.