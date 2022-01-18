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Дорогу Петербург — Кировск сделали безопаснее. Посмотрите, как рушится исполин

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Филигранную операцию по освобождению обочины от тополя, угрожавшего машинам, провели дорожные службы на трассе Санкт-Петербург — Кировск, в посёлке Павлово-на-Неве. Гигант разлетелся на мелкие кусочки.

дорожный комитет Ленобласти

Как рассказали «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти 18 января, дерево на обочине разрослось так, что возникла опасность его падения на проезжую часть. Решено было его спилить.

«Для безопасности автомобилистов участок дороги Санкт-Петербург — Кировск был на время закрыт для движения транспорта. Снос аварийного дерева проходил в два этапа: сначала с помощью автовышки была убрана крона дерева, а затем уже сам ствол. Момент падения обеих частей дерева попал на видео: видно, что тополь сильно прогнил изнутри», — рассказывают дорожники.

Очистку полосы отвода приходится вести регулярно в течение всего года, отмечают в «Ленавтодоре». Автомобилисты могут сообщать об опасных деревьях и в целом о ситуации на региональных дорогах на «горячую линию» по телефону 8 (812) 251-42-84.

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Комментарии (6)

Swebaka
А 2 метра в высоту что мешало оставить? И зелень летом, и воды меньше - корни воду пьют...
mynine
А что аварийного было в этом дереве?
i224
Это никак не трасса СПб-Кировск, а дорога Павлово-Дачное. С детства помню приметное дерево.
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