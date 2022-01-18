Дорогу Петербург — Кировск сделали безопаснее. Посмотрите, как рушится исполин

Филигранную операцию по освобождению обочины от тополя, угрожавшего машинам, провели дорожные службы на трассе Санкт-Петербург — Кировск, в посёлке Павлово-на-Неве. Гигант разлетелся на мелкие кусочки.

Как рассказали «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти 18 января, дерево на обочине разрослось так, что возникла опасность его падения на проезжую часть. Решено было его спилить.



«Для безопасности автомобилистов участок дороги Санкт-Петербург — Кировск был на время закрыт для движения транспорта. Снос аварийного дерева проходил в два этапа: сначала с помощью автовышки была убрана крона дерева, а затем уже сам ствол. Момент падения обеих частей дерева попал на видео: видно, что тополь сильно прогнил изнутри», — рассказывают дорожники.

