Мишустин: В Петербурге в срок не рассмотрели более четверти обращений пациентов с коронавирусом

Более четверти обращений петербуржцев по вопросам вакцинации от коронавируса или лечения не рассмотрели в срок. Об этом 18 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«В Санкт-Петербурге из почти полутора тысяч обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрено в срок», — сказал Мишустин. Премьер добавил, что необходимо уделять внимание таким обращениям и оперативно на них реагировать.