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Мишустин: В Петербурге в срок не рассмотрели более четверти обращений пациентов с коронавирусом

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Более четверти обращений петербуржцев по вопросам вакцинации от коронавируса или лечения не рассмотрели в срок. Об этом 18 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«В Санкт-Петербурге из почти полутора тысяч обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрено в срок», — сказал Мишустин. Премьер добавил, что необходимо уделять внимание таким обращениям и оперативно на них реагировать.

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании рассказала, что новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в целом ряде регионов, среди которых и Петербург.

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Комментарии (1)

Мистер Бин
Хотелось бы услышать от премьер-министра Мишустина и вице-премьера Голиковой внятное объяснение того факта, что в Петербурге самая высокая смертность от ковида по стране - 544 на сто тысяч жителей. Даже в Москве, где населения гораздо больше и заболеваемость всегда выше, 304 на сто тысяч жителей. Данные из статистики на Яндексе по состоянию на 18.01.2022 года.
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