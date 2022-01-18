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Лучшие канцеляристы полицейского главка на профессиональный праздник получат приспособления для дырок

День делопроизводственной службы МВД, который празднуется 20 января, в петербургском главке решили отметить брутальными подарками.

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Как стало известно «Фонтанке» 18 января, лучшие сотрудники, а вернее сотрудницы, помимо почетных грамот и наручных часов, например, в Адмиралтейском районе получат электрический перфоратор «Тесла». В Невский, Волховский районы, а также подразделения непосредственно главка на праздник поедут ударные дрели «Макиата».

Отметим, что ценные подарки получат опытные работницы чином не менее майора.

20 января (7 января по старому стилю) 1803 года в МВД Российской империи была учреждена Канцелярия, которая впоследствии получила название Департамента внутренних дел, со штатом 45 человек.

В современных условиях делопроизводство — это деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и организации работы с документами в процессе осуществления им управленческих функций.

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Комментарии (3)

hoboot
не жирно ли им?
NAFTALIN 2000-2036
швабры что-ли? P.S. сами же просите
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