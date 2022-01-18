Лучшие канцеляристы полицейского главка на профессиональный праздник получат приспособления для дырок

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, лучшие сотрудники, а вернее сотрудницы, помимо почетных грамот и наручных часов, например, в Адмиралтейском районе получат электрический перфоратор «Тесла». В Невский, Волховский районы, а также подразделения непосредственно главка на праздник поедут ударные дрели «Макиата».



Отметим, что ценные подарки получат опытные работницы чином не менее майора.



20 января (7 января по старому стилю) 1803 года в МВД Российской империи была учреждена Канцелярия, которая впоследствии получила название Департамента внутренних дел, со штатом 45 человек.

