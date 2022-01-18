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Долг развивающихся стран перед Россией за 2020 год вырос до 27 млрд долларов

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Совокупная задолженность всех развивающихся стран перед Россией в 2020 году составила 27,3 млрд долларов США. Это на 8% больше, чем было по итогам 2019 года, следует из данных Всемирного банка.

Как сообщает 18 января газета «Ведомости», по итогам 2019 года долг стран перед Россиией составлял 25,2 млрд долларов. За год он увеличился на 2,1 млрд.

Пятерка крупнейших российских должников за 2020 год не изменилась. Первое место по-прежнему занимает Белоруссия, задолжавшая 8,3 млрд долларов. За год ее обязательства выросли на 3%.

Кроме Белоруссии России больше всех должны те же Бангладеш, Венесуэла, Индия и Вьетнам. Украина с задолженностью в 600 млн долларов занимает в этом списке только 9-е место.

За 2020 год долги перед кредитором существенно увеличились у двух стран. У Индии задолженность выросла на 74%, почти до 3 млрд долларов, у Бангладеш — на 37%, до 3,3 млрд.

Белоруссия периодически частично выплачивает долг перед Россией. Страна занимает пятое место в мире среди крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран после Китая, Японии, Франции и Германии.

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Комментарии (11)

VKuser7697873
В середине 70-х был такой анекдот. Брежнев заказал памятник самому себе. Поясную скульптуру. Скульптор сделал. Брежнев смотрит: огромная дородная женщина с его лицом и двумя грудями, у каждой из которых по младенцу. "И что это значит?", - спрашивает Генсек. "Ну как же. Женское тело - это СССР, вы его лицо. Правой грудью вы кормите социалистические страны, левой - развивающиеся". - "А чем я кормлю советский народ?", - спросил Брежнев. - "Тогда в полный рост надо было ваять", - ответил скульптор. P.S. Мало что изменилось. Совок остался совком. только в более омерзительной инкарнации.
***_555
Дороговато картопляный дружок обходится.
Скуби ду
Добрый дедушка пу всем простит кроме своих, он уже с 2000 года простил 200 миллиардов долларов!!!!! 200 Карл миллиардов долларов, зато у нас если не заплатить штраф 500 р всё заблокируют.
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