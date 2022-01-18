Долг развивающихся стран перед Россией за 2020 год вырос до 27 млрд долларов

Совокупная задолженность всех развивающихся стран перед Россией в 2020 году составила 27,3 млрд долларов США. Это на 8% больше, чем было по итогам 2019 года, следует из данных Всемирного банка.



Как сообщает 18 января газета «Ведомости», по итогам 2019 года долг стран перед Россиией составлял 25,2 млрд долларов. За год он увеличился на 2,1 млрд.

Пятерка крупнейших российских должников за 2020 год не изменилась. Первое место по-прежнему занимает Белоруссия, задолжавшая 8,3 млрд долларов. За год ее обязательства выросли на 3%.