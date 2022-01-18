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С начала года на дорогах Ленобласти пострадали 42 человека, в том числе 19 детей

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Госавтоинспекция по Петербургу и Ленинградской области отмечает рост аварийности на областных дорогах. С начала 2022 года в регионе произошло почти полтора десятка серьезных ДТП, в которых получили травмы более сорока человек.

Как сообщает 18 января пресс-служба УГИБДД, с 1 по 17 января на территории Ленобласти зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими, участниками которых стали в общей сложности 27 транспортных средств. В этих авариях погибли 4 человека и пострадало 42, в том числе 19 детей.

Все 13 аварий произошли по вине водителей, отмечают в ведомстве. Наиболее частой причиной становился выезд на встречную полосу. Таких случаев было семь: четыре в Гатчинском районе и по одному в Выборгском, Лодейнопольском и Лужском. Четыре ДТП произошли из-за превышения скорости или ее несоответствия дорожным условиям.

За минувшие сутки, 17 января, по данным ГИБДД, в Ленинградской области произошло 77 дорожных аварий, среди которых была одна серьезная. В ней получил травмы один взрослый. В Петербурге зафиксировали 373 ДТП, в том числе 5 с пострадавшими. Травмы получили пять человек, из них двое — дети. Погибших не было.

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Фото: пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (1)

Василий?!=092
Если бы Президент указал снизить смертность в ДТП до нуля к 2022 годжу (а не к 2030) - то ГИБДД бы просто перестало публиковать эти отчеты. Тоже самое делается со всей статистикой , начиная с экономики и заканчивая медициной. Принимая законы на основании фейковых цифр - это как управлять лайнером ночью опираясь на визуальные ориентиры, которых нет, а не на приборы.....причина 99% всех авиакатастроф
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