С начала года на дорогах Ленобласти пострадали 42 человека, в том числе 19 детей

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленинградской области отмечает рост аварийности на областных дорогах. С начала 2022 года в регионе произошло почти полтора десятка серьезных ДТП, в которых получили травмы более сорока человек.

Как сообщает 18 января пресс-служба УГИБДД, с 1 по 17 января на территории Ленобласти зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими, участниками которых стали в общей сложности 27 транспортных средств. В этих авариях погибли 4 человека и пострадало 42, в том числе 19 детей.

Все 13 аварий произошли по вине водителей, отмечают в ведомстве. Наиболее частой причиной становился выезд на встречную полосу. Таких случаев было семь: четыре в Гатчинском районе и по одному в Выборгском, Лодейнопольском и Лужском. Четыре ДТП произошли из-за превышения скорости или ее несоответствия дорожным условиям.