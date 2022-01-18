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Два такси разных сервисов не поделили 1-й Муринский проспект

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Незапланированная встреча таксистов произошла утром 18 января в Выборгском районе Петербурга. Оба на время сошли с дистанции в переносном смысле, а один еще и буквально.

Как сообщает очевидица в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 1-м Муринском проспекте, в районе дома 17, столкнулись два такси Hyundai: «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Первого в результате выкинуло на тротуар и газон. У второго повреждена передняя часть с левой стороны.

О пострадавших не сообщается. Серьезных повреждений у машин не видно.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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