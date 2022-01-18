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Любвеобильный и азартный внук оставил деда без полумиллиона на юге Петербурга

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Кражу по-родственному расследуют в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, 79-летний мужчина, проживающий в квартире дома на проспекте Кузнецова, накануне около четырех дня обратился в полицию. По предварительной информации, он сообщил, что 15 января, когда вернулся после длительного отсутствия — с декабря 2021 года — в квартиру, то обнаружил, что пропали его накопления — 495 тысяч рублей.

В краже он подозревает внука, который жил в квартире. 39-летний петербуржец ранее был несколько раз судим за кражи. В социальных сетях он подписан на многочисленные группы знакомств, а также всё время пытается выиграть в «Столото».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С внуком очень жаждут поговорить в полиции.

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
не удивлён... =)
про это «Столото» что только не писали...
достаточно было розыгрыша в 1 лярд, который вместо того чтобы разыграть между всеми (по лямчику или по паре тыщёнок), тупо отдали одной мутной мадам, чьи потенциальные связи с организаторами потом ещё долго обсуждались в сети Интернет...

не играйте вы в этот бред - в начале залочили все сайте иностранных лотерей, где хотя бы реальный шанс есть выйграть, потом сделали свою монополию, у которой принцип казино: "казино всегда выигрывает"
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