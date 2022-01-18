Любвеобильный и азартный внук оставил деда без полумиллиона на юге Петербурга

Кражу по-родственному расследуют в Красносельском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 18 января, 79-летний мужчина, проживающий в квартире дома на проспекте Кузнецова, накануне около четырех дня обратился в полицию. По предварительной информации, он сообщил, что 15 января, когда вернулся после длительного отсутствия — с декабря 2021 года — в квартиру, то обнаружил, что пропали его накопления — 495 тысяч рублей.



В краже он подозревает внука, который жил в квартире. 39-летний петербуржец ранее был несколько раз судим за кражи. В социальных сетях он подписан на многочисленные группы знакомств, а также всё время пытается выиграть в «Столото».

