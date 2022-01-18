Таксист взял с клиента на юго-востоке Петербурга плату серебром

В Невском районе ищут таксиста, который взял дополнительную «плату» с пассажира, оперируя газовым баллончиком.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 18 января, накануне около половины седьмого вечера в полицию обратился 56-летний житель Фрунзенского района с сообщением о нападении на него в такси. По предварительной информации, сам инцидент произошел около полуночи 15 января у дома 51 по улице Бабушкина. Пострадавший вызвал такси через сервис «Яндекса», а когда поездка подошла к концу, то водитель брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого он сорвал у пассажира с шеи серебряную цепочку с крестом, вытолкал его из такси и уехал.

