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Таксист взял с клиента на юго-востоке Петербурга плату серебром

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В Невском районе ищут таксиста, который взял дополнительную «плату» с пассажира, оперируя газовым баллончиком.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 18 января, накануне около половины седьмого вечера в полицию обратился 56-летний житель Фрунзенского района с сообщением о нападении на него в такси. По предварительной информации, сам инцидент произошел около полуночи 15 января у дома 51 по улице Бабушкина. Пострадавший вызвал такси через сервис «Яндекса», а когда поездка подошла к концу, то водитель брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого он сорвал у пассажира с шеи серебряную цепочку с крестом, вытолкал его из такси и уехал.

Сумму ущерба петербуржец оценил в 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
как обычно - национальность, которую нельзя называть? понаехавшие... доколе?
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