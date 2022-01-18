В Приморье пьяный водитель без прав протащил полицейского и врезался в дом

Суд арестовал водителя из Приморья, который не хотел сдаваться и нанес травмы сотруднику полиции. На размышления о своем поведении у него есть 15 суток.



Как сообщили 18 января в пресс-службе регионального УМВД, в ночь на 16-е число инспекторы ГИБДД в Находке преследовали Nissan, который проехал на красный свет, на требования остановиться водитель не реагировал.



«Через некоторое время в районе улицы Ленинская преследуемое транспортное средство остановилось. К нему подбежал инспектор ДПС, открыл дверь и попытался заблокировать дальнейшие действия водителя. В этот момент правонарушитель внезапно начал движение и, протащив сотрудника полиции несколько метров, ударил автомашину о стену дома, причинив инспектору телесные повреждения. Далее он вновь попытался скрыться, но заехал в тупик», — рассказали в ведомстве.

