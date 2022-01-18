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В Приморье пьяный водитель без прав протащил полицейского и врезался в дом

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Суд арестовал водителя из Приморья, который не хотел сдаваться и нанес травмы сотруднику полиции. На размышления о своем поведении у него есть 15 суток.

Как сообщили 18 января в пресс-службе регионального УМВД, в ночь на 16-е число инспекторы ГИБДД в Находке преследовали Nissan, который проехал на красный свет, на требования остановиться водитель не реагировал.

«Через некоторое время в районе улицы Ленинская преследуемое транспортное средство остановилось. К нему подбежал инспектор ДПС, открыл дверь и попытался заблокировать дальнейшие действия водителя. В этот момент правонарушитель внезапно начал движение и, протащив сотрудника полиции несколько метров, ударил автомашину о стену дома, причинив инспектору телесные повреждения. Далее он вновь попытался скрыться, но заехал в тупик», — рассказали в ведомстве.

«Гонщика» задержали. Им оказался 20-летний местный житель, который «вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку», пытался оказать сопротивление и имел признаки опьянения. Его заковали в наручники. Позже выяснилось, что водительских прав у молодого человека не было.

Суд отправил злоумышленника в спецприемник на 15 суток. Полицейского госпитализировали с переломом ключицы.

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Комментарии (2)

265892701
Все они « местные», особенно брюнеты.
veteran78
Может я чего не знаю ? Может на зоне кормят лучше ? Чего он так присесть ломится ?
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