БК «Зенит» победил ЦСКА в Петербурге и лишил армейцев лидерства в чемпионате

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 17 января в Санкт-Петербурге.
Сине-бело-голубые выиграли со счётом 81:68.
В составе победителей самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 16 очков на счету Николы Милутинова.
«Мы сегодня вышли с невероятным настроем на игру, что и предопределило нашу победу. Я очень рад, что мы смогли заменить тех игроков, которые получили травмы или не смогли восстановиться после болезни. У нас была хорошая ротация, мы хорошо двигали мяч и сумели остановить команду, которая настала великолепный ход и выглядит сейчас одной из лучших в Европе», — прокомментировал победу главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
Из-за этого поражения ЦСКА лишился первого места с турнирной таблице и опустился на четвертую строчку. «Зенит» поднялся на третью.