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В Финляндии получили сертификат на тестер, который определяет коронавирус за 45 секунд

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Финская компания Deep Sensing Algorithms разработала прибор, который за 45 секунд определяет коронавирус в выдыхаемом человеком воздухе. Прибор по форме и функционалу похож на алкотестер и уже получил общеевропейский медицинский сертификат.

«Deep Sensing Algorithms Ltd завершила разработку первой в мире технологии сверхбыстрого обнаружения COVID-19. Изобретение DSA BreathPass, дающее результат менее чем за минуту, теперь имеет общеевропейский медицинский сертификат и доступно для доставки», — говорится в сообщении на сайте компании 17 января.

Человеку достаточно один раз выдохнуть в прибор, который сразу покажет результат и готов для следующего анализа через три минуты.

Многие аэропорты мира, как уточняют финские СМИ, уже проявили интерес к тестированию девайса.

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Комментарии (1)

тов
А внутри простенькая схема, которая обьявляет больными трех из каждых четырех в случайном порядке.

И снаружи обязательно жк-диплеи и светодиоды.
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