В Финляндии получили сертификат на тестер, который определяет коронавирус за 45 секунд

Финская компания Deep Sensing Algorithms разработала прибор, который за 45 секунд определяет коронавирус в выдыхаемом человеком воздухе. Прибор по форме и функционалу похож на алкотестер и уже получил общеевропейский медицинский сертификат.

«Deep Sensing Algorithms Ltd завершила разработку первой в мире технологии сверхбыстрого обнаружения COVID-19. Изобретение DSA BreathPass, дающее результат менее чем за минуту, теперь имеет общеевропейский медицинский сертификат и доступно для доставки», — говорится в сообщении на сайте компании 17 января.

