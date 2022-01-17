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Перу закрывает порты из-за извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай

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Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на небольших судах из-за извержения вулкана у берегов Тонга. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Национального института гражданской защиты.

«Институт сообщает, что по всей стране на побережье закрыты 80 портов из-за аномального волнения моря, вызванного действием вулкана в Тонге. Рекомендуется приостановить рыбную ловлю и переместить небольшие суда на сушу», – цитирует институт РИА Новости.

По словам вулканолога Шейна Кронина, извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай могло стать самым мощным извержением этого вулкана с 1100 года нашей эры. В своей статье он отметил, что, согласно выводам ученых, крупные извержения кальдеры (котловины вулканического происхождения) происходят примерно каждую тысячу лет.

Вулкан извергался в течение восьми минут утром 15 января. Ударные волны были слышны за 800 километров от эпицентра. Короля Тонга эвакуировали из резиденции. Извержение спровоцировало цунами, из-за волн в Перу погибли два человека.

Вулкан Тонга расположен на одноименном острове. Полинезийское государство Тонга представляет скопление из вулканических и коралловых островов, расположенных в южной части Тихого океана.

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