Отечественные индексы приподнялись на новостях об отсутствии планов по отключению России от SWIFT

Падавшие на протяжении всего дня 17 января ключевые российские индексы подросли после того, как стало известно, что Европа и США не планируют отключать страну от межбанковской системы SWIFT.
Как следует из данных Мосбиржи, одноименный индекс закончил торговый день на отметке 3 560,35 пункта с падением к закрытию предыдущих торгов на 1%. Индекс РТС по итогам торгового дня упал на 0,7%, до 1 474,99 пункта.
Рубль также немного укрепился к доллару. Курс последнего к вечеру падает на 0,1%, до 76,15 рубля.
При этом, как стало известно немецким СМИ, в случае обострения ситуации с Украиной вместо отключения России от SWIFT Европа и США планируют ввести точечные санкции против крупнейших отечественных банков. На прошлой неделе акции российских банков подешевели на фоне заявлений о возможных санкциях против них. Так, Сбер потерял 11,55%, TCS Group — 9,42%, ВТБ — около 5%.