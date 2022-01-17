Отечественные индексы приподнялись на новостях об отсутствии планов по отключению России от SWIFT

Падавшие на протяжении всего дня 17 января ключевые российские индексы подросли после того, как стало известно, что Европа и США не планируют отключать страну от межбанковской системы SWIFT.



Как следует из данных Мосбиржи, одноименный индекс закончил торговый день на отметке 3 560,35 пункта с падением к закрытию предыдущих торгов на 1%. Индекс РТС по итогам торгового дня упал на 0,7%, до 1 474,99 пункта.

Рубль также немного укрепился к доллару. Курс последнего к вечеру падает на 0,1%, до 76,15 рубля.