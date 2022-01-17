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Отечественные индексы приподнялись на новостях об отсутствии планов по отключению России от SWIFT

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Падавшие на протяжении всего дня 17 января ключевые российские индексы подросли после того, как стало известно, что Европа и США не планируют отключать страну от межбанковской системы SWIFT.

Как следует из данных Мосбиржи, одноименный индекс закончил торговый день на отметке 3 560,35 пункта с падением к закрытию предыдущих торгов на 1%. Индекс РТС по итогам торгового дня упал на 0,7%, до 1 474,99 пункта.

Рубль также немного укрепился к доллару. Курс последнего к вечеру падает на 0,1%, до 76,15 рубля.

При этом, как стало известно немецким СМИ, в случае обострения ситуации с Украиной вместо отключения России от SWIFT Европа и США планируют ввести точечные санкции против крупнейших отечественных банков. На прошлой неделе акции российских банков подешевели на фоне заявлений о возможных санкциях против них. Так, Сбер потерял 11,55%, TCS Group — 9,42%, ВТБ — около 5%.

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Комментарии (5)

hayalci33
Как может мертвое приподняться?))
Денеб
Недолго музыка играла... Недолго фраер танцевал......(С)
kоt-obormot
Вводите уже обратно ЭКЮ! И доллар по 67 копеек!
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