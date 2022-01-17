В Роспотребнадзоре измерили IQ. Экспертам результат не понравился

«Фонтанка» не поверила и попыталась спросить у ученого, что он имел в виду. Однако он отказался отвечать на вопросы издания по телефону и направил в пресс-центр Роспотребнадзора. До него дозвониться не удалось, и мы спросили экспертов, согласны ли они с мнением Александра Горелова.

СМИ процитировали заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова: «Была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит COVID-19, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития».

Ольга Полякова, главный эксперт Клинического госпиталя Лапино по педиатрии, заведующая Детским центром, назвала это высказывание «глупостью»: «Детям, которые родились от женщин с ковидом, максимум всего два года от роду. Как вообще можно протестировать их IQ? А как сравнить детей, родившихся у вакцинированных и невакцинированных женщин, если прививать от коронавируса начали всего год назад?»

Нисо Одинаева, главный врач Центра неонатологии Московской области и главный педиатр Московской области на вопрос «Фонтанки» о снижении IQ у детей, рожденных женщинами, перенесшими ковид во время беременности, ответила так: «Не было никаких серьезных исследований на эту тему и нет никаких научных данных для такого утверждения. У тех, кто мог переболеть ковидом во время беременности, дети родились чуть больше года-полутора лет назад. Причем мы работаем с детьми, матери которых перенесли ковид и в первом, и во втором и в третьем триместрах, и уже будучи здоровыми, рожали. Мы их наблюдаем и не видим, чтобы они хоть чем-то отличались от детей, родившихся у женщин, не переболевших ковидом: нет разницы ни в психомоторном развитии, ни в физическом.