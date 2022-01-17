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В Роспотребнадзоре измерили IQ. Экспертам результат не понравился

В Роспотребнадзоре считают, что ковид и отсутствие прививки от коронавируса у беременной, чревато снижением IQ у новорожденного. Об этом сообщили федеральные СМИ 17 января по итогам пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

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СМИ процитировали заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова: «Была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит COVID-19, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития».

«Фонтанка» не поверила и попыталась спросить у ученого, что он имел в виду. Однако он отказался отвечать на вопросы издания по телефону и направил в пресс-центр Роспотребнадзора. До него дозвониться не удалось, и мы спросили экспертов, согласны ли они с мнением Александра Горелова.

Ольга Полякова, главный эксперт Клинического госпиталя Лапино по педиатрии, заведующая Детским центром, назвала это высказывание «глупостью»: «Детям, которые родились от женщин с ковидом, максимум всего два года от роду. Как вообще можно протестировать их IQ? А как сравнить детей, родившихся у вакцинированных и невакцинированных женщин, если прививать от коронавируса начали всего год назад?»

Нисо Одинаева, главный врач Центра неонатологии Московской области и главный педиатр Московской области на вопрос «Фонтанки» о снижении IQ у детей, рожденных женщинами, перенесшими ковид во время беременности, ответила так: «Не было никаких серьезных исследований на эту тему и нет никаких научных данных для такого утверждения. У тех, кто мог переболеть ковидом во время беременности, дети родились чуть больше года-полутора лет назад. Причем мы работаем с детьми, матери которых перенесли ковид и в первом, и во втором и в третьем триместрах, и уже будучи здоровыми, рожали. Мы их наблюдаем и не видим, чтобы они хоть чем-то отличались от детей, родившихся у женщин, не переболевших ковидом: нет разницы ни в психомоторном развитии, ни в физическом.

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Комментарии (13)

Спортлото_83
насчет айкью Роспотребпозора и конкретно Башкетовой было все понятно, когда в первый локдаун она запретила горожанам гулять в парках. соображаловки у нее хватает только чтобы воровать - на взятках вокруг соцпитания, пишут, напилила себе на поместье и сыну на "бэху" в подарочек
ПравдаСила
Про IQ я промолчу.
В роспотребе вообще не знают, что это такое.
А прививать беременных экспериментальными жидкостями это преступление.
Dazdraperma
Ну, то, что в Роспотребпозоре есть проблемы с IQ - это понятно. А вот что непонятно - почему это Фонтанка в последние пару дней потихоньку переобуваться стала? Раньше не по детски топили за ужосужос, мывсеумрем, срочнонужновакцинироваться. По 5-10 статей ежедневно с нагнетанием выходило. А последние несколько дней вдруг истерика пропала и совсем наоборот: стали появляться статьи, подсвечивающие партию ковидобесия в неприглядном свете. С чего бы это?
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