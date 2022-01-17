Минкульт назвал самые посещаемые музеи в новогодние праздники. Лидер — в Петербурге

В Министерстве культуры назвали число посетителей музеев федерального подчинения за период с 1 по 12 января. По всей стране в эти дни к культуре приобщились 1 029 193 человека. Из них 95 тысяч выбрали «Царское Село» в Петербурге — именно этот музей стал лидером по стране. Впрочем, в это число вошли те, кто приезжал и просто погулять в парки Пушкина и не ходил во дворцы.



Для сравнения: в Эрмитаже за этот же период побывали свыше 65 тысяч человек, в ГМЗ «Павловск» (включая парк) — свыше 58 тысяч.

