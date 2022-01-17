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Всё больше россиян ждут экономический кризис, техногенные катастрофы и эпидемии, а 25% допускают войну с США. Опрос

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В России растёт число тех, кто ждёт неприятностей от нового экономического кризиса, крупных техногенных катастроф и эпидемий. Об этом 17 января сообщает социологическая служба «Левада-центр»* (признана НКО-иноагентом).

Уровень ожидания финансового кризиса вернулся к показателям, которые социологи фиксировали после присоединения Крыма в 2014 году. В 2015 году проблем с курсами валют и рынками ждали 62% граждан, сегодня таких 63%.

Фото: levada.ru*
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Техногенные катастрофы ждут в 2022 году 43% россиян. С 2015 года этот показатель не превышал 37%. Больше было только в 2012–2013 годах, когда такого рода неприятностей ждали в новом году 51% россиян.

Фото: levada.ru*
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Уровень опасений появления новых массовых эпидемий бьёт рекорды за все годы наблюдений. Сегодня таких неприятностей ждут семеро из десяти граждан РФ — 70%. В 2020 году эпидемий опасались лишь 23% респондентов.

Фото: levada.ru*
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За прошедшие два года подросло и количество тех, кто считает возможным в стране госпереворот. В 2020 году такие опасения были у 13% сограждан, сегодня уже у 22%.

С 23% в 2020 году до 37% сегодня выросла доля тех, кто опасается «вооружённого конфликта с какой-то из соседних стран». Каждый четвёртый россиянин (25%) допускает в 2022 году вооружённый конфликт с США или странами НАТО. Два года назад в это верили лишь 14% россиян.

Опрос был проведён 16–22 декабря 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

* НКО, включённое Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Фото: levada.ru*
Фото: levada.ru*
Фото: levada.ru*

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Комментарии (6)

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